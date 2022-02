Sortir en région : mardi 15 octobre

CALVADOS

Ce jeudi soir, le Big Band café fête ses 20 ans. Pour l'occasion la salle de concert à Hérouville-Saint-Clair organise une soirée anniversaire 1993 où de grands artistes de la scène régionale se retrouveront ensemble le temps d'une soirée. Tarif: 5 €, gratuit si vous venez avec un t-shirt d'un artiste qui a marqué les années 90 !

Une fois par mois, le CHU de Caen propose aux patients, aux visiteurs et aux personnels de découvrir un artiste, un groupe, le temps de ce rendez-vous musical. Ce soir, découvrez SEVEN'S. Un groupe au répertoire basé sur les reprises de chansons pop-rock des années 60 à nos jours : Elvis Presley, Rolling Stones, David Bowie, Prince, Cock Robin, Axel Bauer, Ben l'oncle soul, Adèle et bien d'autres encore. C'est à 19h30 et c'est gratuit.

Avant-première ce soir à l'UGC Ciné Cité de Mondeville. C'est "Malavita" de Luc Besson, avec Robert de Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, ou encore Dianna Agron la star de Glee. Un très beau casting pour un film qui se passe principalement en Normandie, dans l'Orne ! L'histoire d'un repenti de la mafia envoyé en France pour assurer sa sécurité. Mais on n'oublie pas les habitudes de la mafia comme vont le regretter les normands qui vont les cotoyer. C'est à voir avant tout le monde puisque le film ne sort que la semaine prochaine. RDV à 20h ce soir. Vos places à remporter en appelant Tendance Ouest lors de la diffusion de la chronique à 9h30 et 14h30.

MANCHE

Dès demain et jusqu'à dimanche, c'est le 5ème couvert de Mange ta soupe à Carentan. Une manifestation qui oeuvre pour le "bon manger" et le "bien manger". Il y aura notamment un concours de soupes. Toutes les animations sont gratuites. Plus d'infos sur www.mangetasoupe.eu

L'Office de Tourisme du canton de Cerisy la Salle propose une exposition vente sur l'Asie depuis hier et jsqu'au samedi 26 octobre. Il y aura aussi de nombreux ateliers (gratuits ou payants en fonction de l'atelier) pour les adultes et enfants à partir de 8/9 ans (peinture chinoise, fleurs de lotus, éventail, guirlande papillon, décorer une boule japonaise, cuisine vietnamienne, Qi Gong, danse chinoise...). Le samedi 19 octobre à partir de 20h, une soirée asiatique clôturera cette quinzaine avec l'intervention de la troupe du Lotus Sacré de Paris.

Jeudi prochain, venez rencontrer les notaires de Basse-Normandie dans les locaux de Tendance Ouest de 17h à 21h. L'achat immobilier, le mariage, le pacs, l'entreprise, les familles recomposées...les notaires répondront gratuitement à toutes vos questions de 17h à 21h à Cherbourg et Saint-Lô. Posez dès maintenant vos questions aux notaires ici

ORNE

C'est la 71ème foire de la pomme à Vimoutiers. Les principales animations auront lieu ce week-end, mais en guise d'amuse bouche, participez aujourd'hui à la Salle Armontel d'un Concours de tartes aux pommes ouvert aux amateurs, professionnels et apprentis.

La représentation de la pièce de théâtre "l’Hôtel des variétés" par la Cie "Tous en scène" prévue au centre d'animation des congrès de Bagnoles de l'Orne est annulée.



Dans le cadre du festival Jazz Orne Danse, venez voir du théâtre musical sur Billie Holiday. La chanteuse et comédienne Viktor Lazlo se glisse dans la peau de Billie Holiday le temps d’un hommage musical gorgé d’humour et de délicatesse. Jouant avec des projections de vidéos d’époque, le spectacle Billie Holiday nous transporte à l’âge d’or du jazz et nous fait revivre, à travers vingt de ses plus belles chansons, le parcours cabossé de la troublante Lady Day. C'est à 20h30 au carré du Perche de Mortagne.