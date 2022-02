Météo-France a placé ce dimanche 13 octobre, les départements de la Seine-Maritime, du Pas-de-Calais, de la Somme en vigilance Orange en raison de pluies continues et de risques d'inondations.

Une vigilance orange qui devrait être levée ce lundi 14 octobre à 06h00

On attend généralement entre 40 et 50 mm en 24 heures, localement entre 60 et 80 mm, selon Météo-France.