On va aller vite, très vite avec le film du jour : Rush ! Le film est signé Ron Howard, et revient sur 2 pilotes de formule 1 qui ont marqué les années 70 : Niki Lauda et James Hunt.

Ron Howard et le monde des voitures, ça commence très bien;On se souvient d'American Graffiti, où il était acteur et incarnait une jeunesse américaine sans repère. Ici pas d'incertitude, on est dans un monde bien rodé et huilé si j'ose dire : celui de la F1.

Je vais être honnête avec vous, la formule 1 m'ennuie et les noms de Lauda et Hunt ne me disaient rien du tout. Ca commençait bien mal. Et pourtant... Ce film est très bon de A à Z.

La force de ce film, c'est d'avoir mis l'accent sur les personnalités des 2 rivaux plutôt que de passer son temps dans le cockpit de la formule 1.

On a 2 pilotes radicalement différents : un anglais issu de la bonne société, beau gosse et adepte de l'adage sex, drogue & rock'n roll. James Hunt est interprété par Chris Hemsworth, le super-héros Thor de Marvel. De l'autre côté : un autrichien qui a coupé les ponts avec sa famille bourgeoise afin de faire ce qu'il savait faire le mieux : piloter. Il est déterminé et méthodique pour parvenir à ses fins. C'est l'acteur allemand Daniel Brühl révélé par Goodbye Lénine qui interprète Niki Lauda.

On s'attend forcément à s'attacher au beau garçon charismatique mais la surprise nous cueille

: la formule 1 est un sport mécanique donc fait de détail et de précision, comme Niki Lauda.

Ron Howard, comme à son habitude, nous offre de magnifiques images du combat qui oppose les 2 pilotes. Les courses ne sont pas omniprésentes, ce qui permet de les rendre plus intenses. Les images réalisées sous la pluie sont particulièrement soignées.

Un film basé sur la psychologie des protagonistes, qui nous deviennent attachants à tour de rôle, un formidable portrait de l'esprit de compétition, des courses de voiture acharnées et surtout esthétiques, du suspense pour ceux ne connaissant pas cette époque de la F1 : Ron Howard signe un grand film qui transcende la niche dans laquelle on serait tenté de ranger ce film. Plus qu'un biopic ou qu'un film de voitures qui vont vite, Rush est un grand film. Pas moins.