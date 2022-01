Elections : les inscriptions ouvertes à Caen

Les Caennais et Caennaises remplissant les conditions pour figurer sur la prochaine liste électorale sont invitées à déposer leur demande d'inscription ou de changement d'adresse dès maintenant et jusqu'au 31 décembre 2013:



- sur le site de la ville de Caen

- dans les pôles de vie des quartiers

- au service citoyenneté de l’hôtel de ville, (aile des jardins) du lundi au jeudi de 8h à 17h ; le vendredi de 8h à 16h et le samedi de 9h à 11h45

Sont concernés :