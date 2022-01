L'Office de tourisme de Rouen mise sur les papilles et les croisières fluviales

Tout d’abord, la tenue les 28 et 29 septembre du “Week-end saveurs et couleurs culinaires”, dégustations et démonstrations de plats proposées par des producteurs locaux afin de mettre en valeur le patrimoine gastronomique normand. Une initiative qu’Yves Leclerc, directeur de l’Office de Tourisme, souhaiterait voir prolongée l’an prochain en un festival rouennais de la gastronomie qui s’achèverait par la Fête du Ventre.

Toujours le 29 septembre, le Monument Juif s’ouvrira lors de deux visites guidées animées par des musiques et chants hébraïques. Les visites guidées du lieu, situé sous le Palais de justice, devraient être plus nombreuses cette année, notamment pour financer les travaux nécessaires à sa préservation.

Autre nouveauté : trois bateaux haut de gamme vont compléter l’offre de croisières fluviales qui rencontrent chaque année de plus en plus de succès.