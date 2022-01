14118. Municipales 2014 : Joël Bruneau (UMP) promet de baisser les impôts

"Une rentrée justement sous le signe de la fiscalité", a-t-il indiqué. "Je propose une baisse des taux d'imposition locale de 6% sur la durée du mandat, à raison de 1% par an. Il faut rompre avec cette dérive infernale qui consiste à lancer des dépenses tout en demandant aux contribuables d'y faire face. Il faut retrouver une gestion rigoureuse, ce qui n'empêche pas une ambition pour la ville".

Interrogé sur une possible union à droite, Joël Bruneau a expliqué "poursuivre la discussion" avec Sonia de la Provôté, conseillère générale et tête de liste de l'UDI à Caen. "Ma candidature s'inscrit dans le rassemblement et le renouvellement. Je conduirai une liste qui incarnera les sensibilités de droite, du centre et bien au-delà. Ce que je veux, c'est une équipe de Caennais et de Caennaises engagés pour leur ville".