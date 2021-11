Art Sonic vous attend pour traquer les déchets !

Plus de 13 500 festivaliers ont foulé le sol d'Art Sonic, vendredi et samedi dernier, à Briouze. Un record, plus fort que l'édition 2006 qui avait déjà rassemblé 13 000 personnes.

Depuis la fin du festival, samedi soir, les bénévoles s'activent pour tout remettre en ordre. Et pour que le site, rue d'Argentan, redeviennent comme à l'origine, les organisateurs font appel aux festivaliers pour venir prêter main forte pour la dernière touche...

Une battue mercredi à 18h

"WE NEED U ! Appels aux volontaires pour nous aider à ramasser les derniers petits détritus (capsules, mégots, etc) qui se trouvent dans les parkings et campings afin de redonner aux propriétaires un terrain impeccable" peut-on lire sur la page Facebook du festival.

Pour participer à cette battue, rendez vous mercredi 24 juillet à partir de 18h sur le site du festival. Il se murmure même qu'un verre de l'amitié sera partagé sur place. Après l'effort, le réconfort !