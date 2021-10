Caen Handball veut retrouver la lumière

Le principal club masculin du département, qui n'évolue actuellement qu'au sixième échelon national, se reconstruit autour d'un projet ambitieux et solide. La petite révolution a eu lieu à l'intersaison 2009 quand une partie des joueurs qui avaient évolué avec l'ASPTT Caen au troisième niveau français dans les années 1980, a décidé de prendre les choses en main. La nouvelle équipe dirigeante s'est activée sur plusieurs fronts, consciente que pour redonner de l'éclat au Caen HB, 'le travail se réaliserait à 50 % dans le gymnase et à 50% dans la structuration”. L'aspect sportif a été dominé par l'arrivée d'un entraîneur réputé, diplômé au plus haut degré et lui-même ancien handballeur caennais, Christian Le Moal.



La N1 mais “pas en quinze ans “ !

Dans sa foulée, neuf nouveaux joueurs l'ont rejoint. Pour les attirer, le club s'est appuyé principalement sur le dispositif universitaire en mettant en place un centre de formation. Les efforts entrepris n'ont pas tardé à porter leurs fruits. Caen, qui a la particularité de disposer d'une brillante équipe de moins de 18 ans, a survolé son championnat cette saison. Une première étape qui en appelle d'autres. Le club caennais affiche clairement ses ambitions : “retrouver la Nationale 1 et pas en quinze ans !”. “Une vraie dynamique a été enclenchée. Ce n'est pas normal que, dans une agglomération de 250 000 habitants, il n'y ait pas un seul club qui tienne la route en handball.”



