Les Vieilles Charrues 2013 avec Neil Young, Carlos Santana, -M-, Phoenix, Patrick Bruel ou encore Rammstein

Les stars montantes comme Asaf Avidan, Phoenix ou The Roots seront aussi là, ainsi que, côté francophone, Raphaël, -M-, Lou Doillon et Marc Lavoine.

Après Bob Dylan l'an passé, la venue de Neil Young, figure de l'âge d'or du folk et du rock des années 1960 et 1970 et considéré comme le parrain du mouvement grunge, représente l'accomplissement d'un vieux rêve pour le festival breton.

Cerise sur le gâteau, samedi soir, sur la scène Glenmor, le Canadien sera accompagné de son groupe historique, Crazy Horse, quand il jouera les premières notes de guitare et d'harmonica de "Heart of Gold".

Avant le set du "Loner" canadien, programmé le samedi 20, le festival débutera le jeudi 18 par un show du groupe de métal allemand Rammstein, connu pour ses mises en scène démesurées et emmené par le charismatique chanteur Till Lindemann. Côté francophone, auparavant c'est le chanteur Raphaël qui aura ouvert le festival.

Il interprètera des titres de son nouvel album, "Super Welter", "plus dur et plus noir" que le précédent, "Caravane", selon les organisateurs.

Plus de 80 spectacles

Le vendredi, c'est Matthieu Chédid, alias -M-, qui tiendra le haut de l'affiche au côté d'espoirs comme Half Moon Run ou HeartBreak Hotel, mais aussi de la chanteuse malienne Rokia Traore.

Samedi, Neil Young partagera la vedette avec l'Israélien Asaf Avidan auteur du tube "One Day / Reckoning song", tiré de l'album "Different Pulses", ainsi qu'avec Benjamin Biolay ou encore le combo américain de hip-hop The Roots, également convoité de longue date par les Vieilles Charrues. Sans oublier, en fin de soirée, le traditionnel Fest Noz.

Dimanche, est annoncé dans la plaine de Kerampuilh, site champêtre du festival, le guitariste Carlos Santana, pape du rock latino et inoubliable interprète de Soul Sacrifice lors du festival de Woodstock en 1969. Mais aussi le groupe de pop Phoenix, adepte de la musique électronique des années 1980, qui avait déjà ravi les festivaliers en 2010.

Ou encore Marc Lavoine, qui vient de sortir l'album "Je descends du singe" et Lou Doillon, Victoire de la musique 2013 comme artiste féminine de l'année avec son album "Places", coécrit et composé avec Étienne Daho.

Il s'agira de la première édition des Vieilles Charrues sans l'ancien coprésident et co-programmateur du festival, Jean-Philippe Quignon, mort des suites d'un cancer en septembre 2012, à l'âge de 50 ans.

En 2012, 244.000 personnes étaient venues participer à cette grand-messe bretonne du rock, créée en 1992 par une bande de copains.

Le festival accueillera au total plus de 80 spectacles, selon les organisateurs, qui ont fait état d'un budget de programmation en hausse à plus de 3,8 millions d'euros, contre 3,3 en 2012.