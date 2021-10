Andra : des travaux pour assurer l'avenir du centre de stockage de déchets nucléaire

L'autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert à l'Andra. D'ici 2050, le centre de stockage de déchets nucléaire va grignoter un peu de terrain pour adoucir les pentes du site. Une mesure qui vise à rendre la couverture plus pérenne alors que de petits affaissements ou des tassements ont été observés sur place. En cause notamment: les pentes, trop abruptes, qui doivent être réaménagées. Un premier chantier va démarrer en mai. Dans un deuxième temps, l'Andra a aussi prévu d'ajouter une nouvelle couche de protection minérale, toujours pour rendre la couverture de protection plus sûre.

Bonus AUDIO 1 / Les pentes, trop abruptes, doivent être réaménagées. Un premier chantier va démarrer en mai. Les explications de Jean-Pierre Viervalle, le patron du site de Digulleville.

Bonus AUDIO 2 / L'Andra a aussi prévu d'ajouter une nouvelle couche de protection minérale, toujours pour rendre la couverture de protection plus sûre. Les explications de Jean-Pierre Viervalle, le patron du site de Digulleville.