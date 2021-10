Météo : la Seine-Maritime placée en vigilance orange

Le Préfet de Seine-Maritime, Pierre-Henry Maccioni a appelé la population et les automobilistes à la plus grande prudence : le département vient d'être placé en vigilance orange par Météo-France, ce mercredi 19 juin et ce jusqu'à 23h.

L'instabilité du temps devrait se renforcer au cours de l'après-midi. Des orages violents accompagnés de grêles et de pluies importantes sont à prévoir, de même que de violentes rafales de vent. Le pic d'activité orageuse est attendu entre la soirée et la première partie de la nuit, avec des cumuls d'eau qui pourraient dépasser localement les 40mm.

Retrouver les informations complémentaires sur le site de Météo France.