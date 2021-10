Aperçu de la Xbox One

On connaît maintenant le visage de la 3ème console de salon de Microsoft. La Xbox One se veut très interactive. Reconnaissance vocale, mais aussi faciale et gestuelle serviront à naviguer dans les différents menus de la machine. Vous pourrez aussi utiliser plusieurs fenêtres, par exemple pour discuter par webcams interposées sur Skype. Vous mettez la fenêtre de conversation sur la droite pendant que vous lisez l'actu sportive à gauche.

La Kinect sera fournie de base, ce qui vous permettra d'être filmé. La console possédera un lecteur Bluray et un disque dur de 500Go. La manette a aussi été repensée avec par exemple des gachettes vibrantes indépendantes de la vibration globale.

Gros point noir cependant, un système où la revente d'occasion sera quasi impossible avec un code unique à rentrer qui lie définitivement le jeu à son compte Xbox. Le joueur devra donc repasser à la caisse pour avoir un nouveau code s'il achète le jeu d'occasion.

Plus d'infos en juillet à l'E3, la grande messe du jeu vidéo, à Los Angeles. Découvrez les spécificités techniques de la console sur l'image en bas de l'article.