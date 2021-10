Journée d'initiation au baseball à Rouen ce samedi

Les animations sont gratuites et ont pour but de permettre aux habitants du département de découvrir et s'initier au baseball. Des démonstrations, des séances d'initiation leur seront proposées. Les champions de France de baseball seront présents et se prêteront à des séances d'autographes. Enfin, à 17h, les visiteurs pourront assister au match opposant les Huskies de Rouen à Toulouse.

Pratique. Samedi 25 mai, Stade Saint Exupéry, 24 Bd Gambetta, à Rouen.