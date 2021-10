Ces tee-shirts caennais disent tout de vous !

Cette tendance, Yannick Allibert l'a saisie au vol pour développer son entreprise, Net Way Of Life, en imprimant des QR Code sur les tee-shirts. "Ce peut être un moyen de rencontre amoureuse puisque le QR code renvoie sur un email sécurisé ou un outil de rencontre amicale en renvoyant sur un profil Facebook. On peut scanner le code jusqu'à quatre mètres de distance".

Les entreprises s'intéressent aussi au concept. Le jeune caennais a récemment conçu des tee-shirts pour le parfumeur Guerlain. Le personnel du Zénith de Caen a également été équipé pour faire la promotion du site web de la salle de concert. Yannick Allibert discute actuellement avec d'autres grandes marques et vient de lancer une nouvelle collection.

Pratique. www.netwayoflife.com