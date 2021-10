Ateliers horticoles à Caen

L'éclosion du printemps

Ateliers - bricolages / Activités de découverte autour de la renaissance du printemps

Mercredi 24, samedi 27 et mercredi 31 : de 14h à 17h

Au Jardin des Plantes : esplanade de l'orangerie

Les visites dans les parcs et jardins de la ville de Caen sont en constante augmentation, les caennais vivent dans un environnement vert et s'intéressent de plus en plus au jardinage. La demande en matière de conseils horticoles dépasse le cadre du simple renseignement.

Le public est exigeant et nous n'allons pas nous en plaindre. Ce public désire semer, planter, tailler, récolter, enfin connaître le Monde végétal qui l'entoure.

L'équipe Animations et Conseils Horticoles assure des permanences de renseignements, propose des visites commentées pour les groupes ainsi que des démonstrations autour du jardin. Elle répond aux besoins et souhaits du public tout en privilégiant une gestion durable de l'environnement.

Chaque mois, elle vous propose de consulter en ligne la plante du mois, les travaux de l'éco-jardinier et les brèves de botanique.

Renseignements horticoles, réservations animations ou visites guidées ...

A l'accueil ou par téléphone

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Jardin des Plantes

5 place Blot - 14000 Caen

téléphone : 02 31 30 48 38 - télécopie : 02 31 30 48 31

Courriel : conseillershorticoles@ville-caen.fr







Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30