Expatriés caennais : "Je me suis attachée à Dublin"

"Quand je sortais avec des amis, je me rendais compte que j'avais du mal à suivre les conversations sur les derniers films français à l'affiche ou sur les chansons à la mode", explique Julie Daniel qui réside à Dublin depuis 2006. Arrivée en Irlande pour une année d'échange alors qu'elle était étudiante en anglais à l'université de Caen, elle a prolongé l'aventure en décrochant un poste d'assistante de français. De retour en France quelques mois, pour préparer à Rennes le concours d'enseignant, elle a profité d'un partenariat universitaire pour obtenir un poste de lectrice à l'University College Dublin, l'une des trois plus grandes fac de la capitale irlandaise.

Aujourd'hui maître de conférence à 26 ans au Saint Patrick's College of Education, elle ne se voit plus quitter l'Irlande. Sa colocation face à la mer, la riche vie culturelle d'une "capitale à taille humaine", et la bonne humeur locale sont autant d'éléments qui l'incitent à rester. "J'ai construit ma vie d'adulte ici et je m'y plais beaucoup", assure-t-elle. Bien intégrée, elle fréquente aujourd'hui essentiellement des natifs, "la plupart des Français que je connaissais au début étant repartis."

