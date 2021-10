Des casques à disposition du public, une ingénieure du son, une carte du monde et un ordinateur. Et des sons originaires des quatre coins de la planète. Tel est le déroulement de ce spectacle insolite et inattendu.

Pratique. Samedi 18 mai à 20h30 au théâtre Foz, rue Eustache Restout. Précisions au 02 31 72 54 09.