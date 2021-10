Sony conserve les droits de Jackson ... au prix fort !

Dans une déclaration controversée, Joe Jackson avait affirmé que son fils Michael "valait davantage mort que vivant". Le contrat annoncé mardi entre les héritiers de la pop star et Sony Music prouve en tout cas que l'industrie musicale reste confiante dans le potentiel commercial du "roi de la pop", un peu moins de neuf mois après sa mort.

Grâce à cet accord, qui pulvérise tous les records de l'industrie musicale, Sony reconduit les droits qu'il avait historiquement sur les albums de Michael Jackson, mais décroche aussi la distribution de nouveaux produits, notamment d'albums de chansons inédites de l'artiste.

Le nombre de ces albums pourrait atteindre une dizaine, et le premier "devrait sortir en novembre 2010" ont précisé Sony et les héritiers de la star.

Michael Jackson a vendu plusieurs centaines de millions de disques au long de ses quarante ans de carrière. Et son album "Thriller", écoulé à plus de 110 millions d'exemplaires, reste à ce jour le plus gros succès de l'histoire de l'industrie musicale.

Depuis sa mort le 25 juin dernier, des suite d'une surdose de médicaments et d'une intoxication à l'anesthésiant propofol, Michael Jackson a prouvé qu'il restait une valeur sûre de l'industrie du divertissement.

Il est l'artiste qui a vendu le plus de disques aux Etats-Unis en 2009, avec 8,3 millions d'albums écoulés, soit presque deux fois plus que la numéro deux, Taylor Swift (4,6 millions). Et le film "This is it", réalisé à partir des images des répétitions scéniques du spectacle qu'il devait donner à Londres, a récolté plus de 250 millions de dollars à travers le monde.

Selon une source proche de l'accord, le disque tiré du film "This is it" fera d'ailleurs partie des nouveaux albums commercialisés d'ici 2017.

Cette source a précisé que la dizaine de nouveaux albums prévus pourrait prendre plusieurs formes, préférant parler d'"objets musicaux". Cela pourrait aussi bien être "un DVD, un spectacle scénique, qu'un jeu vidéo. Les possibilités créatives sont très ouvertes", a déclaré cette source.

John Branca, l'un des administrateurs de l'héritage de Michael Jackson, a estimé pour sa part dans un communiqué que "cet accord avec Sony montre le pouvoir intact de la musique de Michael, en dépassant tous les (accords) ayant précédé dans l'industrie musicale".

Michael Jackson surclasse en effet largement les contrats multimillionnaires signés ces dernières années par le rappeur américain Jay-Z (150 millions de dollars) ou Madonna (120 millions sur dix ans).

Le montant record du contrat laisse également entrevoir pour les héritiers de la star - sa mère Katherine, ses trois enfants et des organismes de charité - des revenus plus importants que ceux générés par d'autres illustres défunts.

A titre d'exemple, les héritiers d'Elvis Presley se partagent chaque année entre 50 et 60 millions de dollars de revenus issus des ventes de disques et de produits dérivés.

Mais les héritiers du "roi de la pop" ont aussi des dettes à rembourser. Les dernières estimations évaluaient le passif du chanteur à environ 500 millions de dollars.

(AFP).