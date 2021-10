Football/National : Rouen rêve plus grand

Un derby rouennais toujours très attendu par les supporters des deux équipes, malgré le manque d'enjeu en cette fin de championnat. Si, au match aller, les Rouennais s'étaient imposés (1-0), les Quevillais, d'ores et déjà certains d'évoluer en CFA la saison prochaine, avaient à cœur de briller pour oublier un peu le marasme sportif de cette année.

Un derby sans vainqueur

Or, ce sont bien les Rouges et blancs qui ont lancé le match tambour battant, avec un but de Rémi Dugimont dès la sixième minute, sur un centre au sol bien dosé de Stephen Vincent. Plus rien ne sera marqué dans la première mi-temps. A la 80e minute, le capitaine Canaris Frederic Weis a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. On pensait alors les Canaris cuits, incapables de revenir au score... Mais c'est sans compter sur leur abnégation. A la suite d'un coup franc bien tiré, Fofana a dévié la balle au fond des filets (1-1) et fait se lever le stade. Les deux clubs normands en resteront là.

Au classement, les Rouennais remontent à la dixième place et affrontaient le Bastia CA (7e) mardi 7 mai. Samedi 11 , à 20h, le FCR accueillera Créteil, tandis que l'USQ se rendra au Paris FC.

Si l'US Quevilly, lanterne rouge du championnat, prépare sa future saison en CFA, de son côté, en coulisses, le FC Rouen continue de se structurer. Après les arrivées d'Emmanuel Petit et de Gérard Houillier dans l'organigramme, le conseil de surveillance a pour ambition de mettre en place une politique forte de formation, afin de dénicher les meilleurs éléments dans le vivier que forme l'agglomération rouennaise. D'autres acteurs connus du football français pourraient rejoindre le projet du club la saison prochaine. Les dirigeants ne cachent plus leur but : retrouver un jour l'élite du football hexagonal. Un beau projet, mais la route est longue.