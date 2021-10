Le Caen Triathlon s'ouvre à tous

Pourquoi avoir décidé de lancer un triathlon à Caen au printemps ?

"Nous avons souhaité une nouvelle date majeure, en plus du triathlon que nous organisons en septembre. L'objectif est de nous ouvrir à un maximum de personnes. En plus des initiés, cette journée est ouverte à tout ceux qui veulent s'essayer au triathlon".

Pourquoi avoir choisi le cours Koenig comme point de rassemblement ?

"Le centre de Caen est l'endroit idéal pour organiser un triathlon. La natation se fera dans l'Orne, la course à pied autour de la prairie, et le vélo, en allant vers Louvigny".

Le triathlon fait-il peur ?

"Il pâtit de l'image de l'Ironman, réputé insurmontable. Pour la contrer, nous avons créé des épreuves plus courtes, avec par exemple le "S" avec 500 m de nage, 22 km de vélo et 6 km de course à pied. Nous avons aussi mis en place des relais pour ceux qui souhaitent le faire en équipe".

Pratique. Sur le cours Koenig, dimanche 12 mai à 9h. Inscriptions sur www.caentriathlon.fr.