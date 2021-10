Intercommunalité : ça coince autour d'Argentan

Depuis, le temps a passé, et les élus parlent désormais d'un "Grand Argentan" qui intégrerait tout le monde. Mais on n'efface pas en quelques mois, des années de divergences de vues.

Depuis le 1er janvier dernier, 4 communautés de communes ont fusionné et leur périmètre regroupe 52 communes, toutes rurales et Argentan, 2e plus grosse ville de l'Orne. Mais désormais, seules une quinzaine de communes veulent poursuivre l'aventure toutes ensemble. Les élus se sont aperçus que cette fusion ne peut pas fonctionner en l'état, notamment pour des raisons d'intégration fiscale.

"La situation était déjà compliquée, ça ne s'est pas arrangé", explique le préfet de l'Orne. Il y a le passé, auquel s'ajoute une moindre progression de la fiscalité, et une décroissance des concours financiers de l’État.

Passer outre l'avis des communes ?

Les 4 présidents de ces CDC et le maire d'Argentan viennent donc d'inviter le préfet, pour tenter de trouver une solution, avant le 1er juin, prochaine date "couperet", avant de tomber dans les procédures de droit commun. D'ici là, le préfet de l'Orne jouit d'un "droit de privilège", qui lui permet de respecter la volonté des communes de ne plus travailler ensemble. Mais un périmètre commun a été acté au 31 décembre dernier...

Le préfet peut donc aussi passer outre l'avis des communes, et leur imposer de travailler ensemble. Face à l'intérêt général "les élus ont la responsabilité des choix qui seront faits", explique le représentant de l'Etat, qui reste optimiste : "il y aura tôt au tard une intercommunalité digne de ce nom, autour d'Argentan".

