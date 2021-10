Le Japon confirme l'arrivée prochaine d'un convoi de Mox

La compagnie régionale d'électricité japonaise Kansai Electric Power (Kepco) annonçait, vendredi 12 avril, le départ d'un convoi de combustible nucléaire de type Mox dans les prochains jours, de Cherbourg, en direction du Japon.

La compagnie précise le nom des bateaux, le Pacific Heron et le Pacific Egret, mais se garde de préciser une date de départ. En effet, les trois pays concernés par ce transport (la France, la Grande-Bretagne et le Japon), sont tenus de ne communiquer qu'après le départ, sur la route empruntée par les bateaux et la date estimée d'arrivée au Japon.

A Cherbourg, Greenpeace, le Crilan, Europe-Ecologie-les-Verts et le NPA invitent à manifester, ce lundi 15 avril, à 18h, au rond point de la pyrotechnie, sur le port. Ils demandent l'annulation de ce transport.