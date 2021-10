Notre film coup de coeur de la semaine : 11.6

Après avoir poussé la porte d’un commissariat de Monaco, Toni Musulin décline son identité devant l’hôtesse sidérée. Car il est l’homme le plus recherché de France, celui qui a dérobé sans violence un fourgon blindé contenant la bagatelle de 11,6 millions d’euros, réussissant ainsi le casse du siècle. Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser cet homme sans histoires et sans casier à commettre cet acte délictueux ? Et où sont passés les 2,5 millions d’euros qui manquent ?

En filmant au plus près le visage fermé et impénétrable de François Cluzet, sensationnel comme toujours, le producteur et réalisateur Philippe Godeau, réalisateur du remarqué “Le dernier pour la route”, toujours avec François Cluzet, signe une œuvre intrigante et fascinante, qui tente de pénétrer le mystère d’un homme.

On suit celui-ci dans sa vie quotidienne, dans ses relations difficiles avec sa direction, dans la préparation minutieuse des moindres détails de son casse et dans les précautions qu’il prend pour que ses proches (sa petite amie, son meilleur ami et collègue) ne soient pas impliqués.

C’est très bien filmé et, malgré quelques longueurs, le spectateur est fasciné par cet homme que certains, à l’époque, ont comparé à Robin des Bois. Mais l’homme, qui a écopé de cinq ans de prison en appel, conserve tout son mystère, et on ne saura jamais les motifs de son geste, puisque, manifestement, ce n’était pas l’appât du gain.

Comédie dramatique française. De Philippe Godeau, librement adapté du livre d’Alice Géraud-Arfi, avec François Cluzet (Toni Musulin), Bouli Lanners (Arnaud), Corinne Masiero (Marion), Juana Acosta(Natalia), Lionel Astier (le capitaine de la PJ) (1h42).