Jil Caplan à Mondeville

Alors qu'elle fait du théâtre au cours Florent, elle rencontre Jay Alanski, producteur et compositeur des plus marquantes chansons pop des années 80.



Artiste complète

C'est à ses côtés que Jil Caplan fera ses premiers pas et se lance dans la chanson, son premier album À peine 21 sortira en 1987. Ils feront trois albums ensemble. En 1992, le travail de cette équipe de choc est récompensé par une Victoire de la musique du meilleur espoir féminin. Artiste complète, Jil Caplan produit un film pour le groupe Lilicub. En 2004, l'album Comme elle vient né d'une collaboration avec Jean-Christophe Urbain. Son dernier opus Derrière la porte annonce la reformation du duo qu'elle formait au début de sa carrière avec Jay Alansky. Carrefour socio culturel de Mondeville. Tél. : 02 31 82 22 73.



