Le chômage vraiment en baisse dans la Manche ?

Les chiffres du chômage sont tombés mardi 26 mars. Fin février, il y avait 99.503 demandeurs d'emplois en Basse-Normandie soit 314 de plus qu'en janvier. Sur un an, l'augmentation est très significative puisqu'elle s'établit à 8,8%. Par département, le nombre de chômeurs est en hausse de 0,6% dans le Calvados, 0,2% dans l'Orne et il est stable dans la Manche. Pourtant certains parlent de baisse du chômage dans la Manche... Pourquoi?