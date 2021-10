La coiffure au naturel

Avec leur expérience d’employées, Annick Dufour et Emmanuelle Pouettre-Olivier ont décidé en 2005 de se lancer seules rue Saint-Jean, en ouvrant Ann’Emma Coiffure. En plus des coupes, couleurs et balayages traditionnels, elles proposent des soins plutôt originaux. “On s’adapte à tous les cheveux et cuirs chevelus, nos soins sont à base de plantes et d’huiles essentielles et nos produits fabriqués en laboratoire”, explique Emmanuelle Pouettre-Olivier.

Pratique. 123 rue St-Jean. Tél. 02 31 86 15 35.