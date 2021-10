Concert gratuit à Mondeville 2, le 24 mai 2013

Avec la complicité de la direction et de l'Association des Commerçants du centre Commercial Mondeville 2, le journal et la radio Tendance Ouest organisent le premier "Tendance Live" sur la grande esplanade de Mondeville 2.

Le vendredi 24 mai 2013, Mondeville 2 et Tendance Ouest vous invitent à un grand concert gratuit et ouvert à tous à partir de 19h30.

Dans la tradition des "Tendance Live" organisés depuis plus de 15 ans par la 1ère radio indépendante de Normandie, le concert du 24 mai sera une occasion unique de découvrir en famille plus de 3h30 de musique live avec un plateau multi-artistes et animé.

La programmation sera dévoilée dans quelques jours.