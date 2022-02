Un bateau tagué à Granville

Le Strand Hugg sera bientôt plus connu que le Marité. Problème à l'inverse de son illustre aîné, le vieux gréement a visiblement beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Du coup, le navire, désormais entreposé à l'abri des regards, sur un terrain de la ville, en face du port à sec, a été victime d'actes de vandalisme.