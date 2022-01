Promenades insolites : canal...historique

D’un bout à l’autre, en bord de rives, un viaduc, deux châteaux, plusieurs tankers, de gros cargos parfois, quelques bistrots, un restaurant, plein de canards et beaucoup de poules d’eau.

A mi-chemin, le canal devient historique : c’est là, au pied du pont qui enjambe l’Orne, que les troupes britanniques du Major Howard ont tenu bon dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 avant l’arrivée des renforts du D. Day.

Le lieu rentre dans la légende sous le nom de “Pegasus Bridge”, premier pont libéré de France, premier territoire pris à l’occupant et, à ses pieds, le premier bistrot dont les portes et les fenêtres ont ouvert sur l’histoire de la libération au petit matin du 6 juin 1944.

En semaine comme en week-end, on se presse en rangs serrés au Café Gondrée, le célèbre. La façade est encombrée de drapeaux et de plaques commémoratives.

A l’intérieur, un vrai bric-à-brac fait de cartes postales, d’insignes, de livres de souvenirs et de posters à l’effigie du Jour J.

De l’autre côté du Pont, le Mémorial Pégasus Bridge raconte l’aventure des fameux paras du Général Gale, les bérets rouges, débarqués” entre Bénouville et Ranville à bord de leurs célèbres planeurs.

Le pont de leurs exploits, le vrai, l’unique, a été déménagé dans le parc du musée aux côtés d’une réplique d’un des planeurs.