Fuite de gaz à Rouen : les opérations de nettoyage des cuves prendront plus de temps

La fin des opérations de neutralisation de l'unité de l'usine chimique Lubrizol de Rouen, à l'origine lundi d'une fuite de gaz qui a propagé ses mauvaises odeurs jusqu'à la région parisienne et le sud de l'Angleterre, espérée pour ce samedi soir a finalement a été repoussée, sans fixer de date, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime.

Selon, Florence Gouache, directrice du cabinet du préfet, le protocole de traitement de nettoyage des cuves a dû être réadapté, afin de poursuivre les opérations de façon totalement contrôlée.

La préfecture "ne lèvera le plan particulier d'intervention que lorsque la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) aura contrôlé l'arrêt définitif de toute émanation à l'ouverture de la cuve", a souligné la préfecture dans un communiqué publié dans la soirée.

En attendant, la préfecture assure que "le traitement du nettoyage de la cuve de la société Lubrizol se poursuit dans les conditions requises et sous le contrôle de la Dreal" et précise que "l'unité défaillante ne pourra être redémarrée que lorsque Lubrizol aura analysé le phénomène et justifié de la mise en oeuvre effective de mesures correctives pérennes afin de prévenir tout nouveau dysfonctionnement".