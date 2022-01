Neige, verglas de retour en Seine maritime, dans l'Eure et l'Orne

Nouveau risque de neige et de verglas.

Météo France a placé ce samedi après-midi, en vigilance Orange, l’ensemble des départements limitrophes à la Basse-Normandie à l’exception de la Mayenne.

Sont concernés les départements de la Sarthe, de l’Eure, d’Eure et Loir et Seine-Maritime, comme pour 48 autres départements français, pour de nouveaux phénomènes d’averses de neige et de pluies verglaçantes.

Les département bas-normands restent en vigilance Jaune.

Météo France prévoit encore quelques flocons sur la Basse-Normandie pour ces prochaines heures.