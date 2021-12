Au tribunal de Rouen : l’homme aux 77 vols

De taille moyenne, le regard malicieux, l’attitude désinvolte… Le 7 janvier dernier, le détenu T. H. a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour avoir commis, en récidive, 77 vols ou tentative de vols, sur le territoire de l’agglomération rouennaise, entre l’automne 2011 et le 28 juin 2012.

A 36 ans, l’homme, pourtant grand-père et père de 5 enfants, vit seul à l’hôtel. Il consomme chaque jour jusqu’à 5 grammes d’héroïne et dépense 200 € pour sa chambre et ses stupéfiants. Le 28 juin, alors qu’il s’apprête à sortir d’un pavillon avec de nombreux objets, il est interpellé. Il avoue alors aux enquêteurs plusieurs dizaines de vols, alors qu’il parcourt avec eux l’agglomération. Ainsi, T. H. désigne les entreprises et établissements publics qu’il a “visités”, pour certains, à plusieurs reprises.

Pour chaque vol, l’inculpé est en mesure de détailler précisément le mode opératoire. Systématiquement, il se souvient des objets volés, ordinateurs portables, téléphones, matériel hi-fi, numéraire et véhicules de fonction et s’il a, ou pas, récupéré l’argent des distributeurs à boissons et friandises. Les entreprises ? Le prévenu les a choisies au hasard, là où le menait ses pas. “Il faut savoir que la majeure partie des sociétés ne ferme pas les fenêtres”, a-t-il déclaré aux magistrats. “J’aurais pu continuer comme cela longtemps . Mais, ce n’était pas une vie. J’en ai eu marre !”

Le procureur s’est étonné de tant de mémoire : “Alors qu’il est dans un tel état de délabrement, cet homme est capable de se rappeler de la configuration des lieux, de dire si oui ou non la porte était fermée, des objets volés…”

Il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement. Le tribunal a reçu une vingtaine de victimes dans leurs constitutions de parties civiles. Montant total des préjudices : près de 49 000 € !