Mes Souliers sont rouges est la tête d'affiche du Carnaval de Granville. Reformé en 2011, vingt ans après sa création à Caen, le groupe embarquera les carnavaliers dans son registre de chansons traditionnelles québécoises, irlandaises et françaises.



Le concert aura lieu le Vendredi 8 Février avec les groupes The Tramp's et les Whiskey n' Mystic en 1ère partie.