Football : les Diables rouges brillent en Coupe de France

Les Diables Rouges se sont brillamment qualifiés lors des 32es de finale samedi 5 janvier contre un autre pensionnaire de Ligue 1, l’AC Ajaccio (1-1, puis 3 tirs au but à 2).

Un grand Defourny

Dès le début du match, les occasions les plus franches ont été à mettre à l’avantage des Rouennais, même si, à la mi-temps, le score était toujours nul et vierge. Au retour de la pause, les Rouennais ont ouvert la marque à la 62e minute grâce à Zerdab, qui a repris victorieusement de la tête un bon coup franc de Cissokho. Les Rouges et blancs semblaient alors maîtriser la partie, mais les Corses ont fini par égaliser peu avant la fin du match par Zahibo, suite à un cafouillage dans la surface. Après des prolongations sans but, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but.

Et là, le gardien rouennais Théo Defourny a sorti le grand jeu, permettant aux siens de réaliser l’exploit. "Hier je n’avais pas de réussite à l’entraînement. Je n’ai pris que des buts. Mais aujourd’hui, j’ai eu plus de chance : j’arrête trois tirs au but. Je ne suis pas un héros. C’est toute l’équipe qui a fait un bon match, le match qu’il fallait pour battre une équipe de Ligue 1", déclarait Théo Defourny, tout sourire, à l’issue de la rencontre.

"Je tiens a féliciter les joueurs qui ont tous été très bons chacun dans leur registre. C’est de bon augure pour la suite", analysait de son côté l’entraîneur Didier Ollé-Nicolle.

Retour sur terre pour le FC Rouen, qui doit désormais se replonger dans le championnat de National dès ce samedi 12 janvier. Il recevra Uzès (17e), auteur d’un match nul face à Colmar samedi 5 janvier. Les Rouennais, défaits avant Noël par le leader Créteil (1-0), devront s’imposer pour s’éloigner de la zone de relégation et garder une bonne dynamique avant le match contre l’OM.