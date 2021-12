Malherbe : Kim, recrue exotique mais prometteuse

Il appartient encore au club estonien, pensionnaire de troisième division seulement, puisqu'il s'est engagé sur un prêt de six mois en faveur du SMC. A première vue, Kim débarque de nulle part. A y regarder de plus près, l'impression mérite d'être largement nuancée. Le jeune homme dispose de quelques références intéressantes. Il a passé une demi-saison en prêt à Bordeaux la saison dernière, démontrant un fort potentiel parmi l'équipe réserve.

"Si les Girondins ne l'ont pas gardé, c'est uniquement parce qu'ils avaient trop de joueurs extra-communautaires", précise le directeur sportif caennais Alain Cavéglia. En outre, Kim est international espoir, au sein d'une sélection dont il a fait toutes les catégories d'âge. Il a participé au championnat du monde U20 en 2011.

Un véritable athlète

"C'est un vrai bon joueur, assure Patrice Garande. Il a un profil dont on ne disposait pas dans l'équipe. Il est capable de jouer des deux côtés, en soutien de la pointe ou devant dans l'axe. Il va très vite et il a les deux pieds. Il a des qualités de percussion et de profondeur." Très peu utilisé cette saison par son club de Tallinn (il n'a disputé que deux matchs car il était en instance de départ), Kim manque de rythme mais pas de condition physique.

"Il a cassé les machines, s'étonne presque Patrice Garande. Il a les meilleurs tests de l'équipe, à la hauteur de ceux qu'avait Sambou Yatabaré." Rapide, vif, discipliné, le Sud-Coréen a également l'avantage d'être peu gourmand financièrement… et d'offrir une belle ouverture commerciale à son nouveau club.

"Tous les matchs du Stade Malherbe vont être télévisés en Corée du Sud, annonce l'entraîneur caennais. Et là-bas, il y a de grosses multinationales…" Si Caen peut faire d'une pierre deux coups, l'opération serait parfaite. Le club n'exclut pas de le recruter à l'issue de la saison si son premier passage s'avère concluant. Pour l'instant, la priorité est donnée à l'adaptation.