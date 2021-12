La table de la semaine : la Blida d’Chez Zanne à Caen

Avant même de jeter un oeil à la carte, on sent déjà que la diversité et la gourmandise sont au rendez-vous.

Trois formules répondent aux demandes des clients : plat + café (10€), entrée+plat ou plat+dessert (14€) et entrée+plat+dessert (18€). Au menu, il y en a pour tous les goûts. Les entrées sont variées : vol-au-vent de moules et pétoncles, foie gras maison et chutney de poires-figues (également en vente sur place en pots) ou encore mousse de betterave se disputent mes faveurs. Je reste dans les classiques et opte pour un croustillant au chèvre frais. Il est de loin le meilleur que j’ai mangé, très rapidement suivi par mon deuxième plat.

La curiosité réside dans le saumon à l’andouille, mais d’autres mets attirent tout autant l’attention, comme ce mignon de porc lardé ou cette tête de veau gribiche. Bien sûr, il sont accompagnés d’un vin naturel, qui ne fait pas l’unanimité à ma table. Pour finir, je privilégie le crumble ananas-kiwi à la panacotta à l’abricot ou au yaourt au chocolat. Un peu sec, mais les fruits sont frais. Le repas m’aura coûté 21,50€.

Pratique : Le Blida d’Chez Zanne, 12, rue St-Laurent à Caen. Tél. 02.31.86.33.66.

