Les faits se sont produits à 15h13, boulevard Clémenceau. Un véhicule seul est en cause. Son conducteur, seul à bord de la voiture, a été légèrement blessé et transporté au CHU de Caen.



Peu de temps avant, à 15h10, un accident mettant de nouveau en cause une voiture seule a été signalé sur la nationale 158, dans le sens Falaise-Caen. Légèrement blessée, une femme a elle aussi été transportée au CHU de Caen.