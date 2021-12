Les Eleis à Cherbourg : place au recrutement

La rénovation du centre commercial Les Eléis s'achève à Cherbourg. Après les gros travaux, place au recrutement du personnel qui travaillera dans les différentes enseignes de la galerie marchande.

Des "jobs-dating" fin janvier

Pour cela, un système d'information, d'ateliers et de "jobs datings", des minis-entretiens d'embauche est organisé par Pôle Emploi et la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin.

L'objectif est de proposer des travailleurs originaires de la Manche, bien préparés et bien formés, aux entreprises qui s'implantent.

40 offres déjà en ligne



L'ouverture de la galerie est prévue au printemps, mais il y a déjà trois ou quatre offres qui couvrent 40 postes, en ligne sur le site de Pôle Emploi. Ces premiers postes sont principalement du prêt-à-porter, avec des emplois de responsable magasin et de vendeur.

Suivront des postes de maintenance, de techniciens, des emplois dans la boulangerie, l'esthétique, la vente de jouets... Jusqu'à 160 postes pourront être créés à l'ouverture de la galerie, prévue début 2013.

Pour postuler, il suffit de répondre aux offres "centre commercial les Eleis" sur le site. www.pole-emploi.fr



Le processus de recrutement se déroule en 3 temps, comme l'explique Jacques Coupeau, responsable du Pôle Emploi Cherbourg Sud :