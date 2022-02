CAP'Sport : créer du lien par le sport

A sa tête, une poignée d'irréductibles éducateurs. Leur souhait : mutualiser leurs efforts pour lutter contre l'exclusion.



Le sport, facilitateur d’intégration

Afin de venir en aide aux jeunes les plus désoeuvrés, l’association a développé le projet SCOLARI’SPORT au sein de l’école primaire Derrien, à Argences. L’objectif est de renforcer le lien social à la sortie de l’école. A Hérouville Saint-Clair, le dispositif “Pass’Sport de Rue” a été activé au sein de quatre quartiers. “Les jeunes se retrouvent sur des actions orchestrées par des médiateurs socio-sportifs. Ils leur permettent de découvrir des activités et de s’ouvrir vers l’extérieur”, indique Philippe Fourrier, coordinateur de CAP’Sport. Avec 12 salariés et près de 30 bénévoles, l’association s’occupe de jeunes mais aussi d’adultes. A Caen, elle oeuvre dans les centres d’accueil et aide les SDF et les immigrés politiques.



Pratique : CAP’Sport , tél. 06 81 83 02 16.



