Réveillon solidaire : "la précarité se développe" à Rouen

Le 24 décembre, un Réveillon solidaire sera organisé en mairie. De quoi s’agit-il ?

"Nous allons accueillir 400 personnes, dont 80 enfants, à l’Hôtel de Ville, pour un dîner de fête, très convivial. Il s’agit de Rouennais en situation sociale difficile. Certains sont SDF, d’autres viennent de familles pauvres. Tous sont invités par sept associations partenaires également présentes pour aider, tout comme une cinquantaine de bénévoles qui serviront à table. Ce Réveillon solidaire est aussi soutenu par des mécènes, entreprises ou institutions, qui nous offrent une aide financière ou matérielle".

L’augmentation de la précarité vous inquiète ?

"Bien sûr. De plus en plus de Rouennais ont du mal à payer leur loyer, à faire face au coût de la vie. Cette précarité se ressent également dans la rue. Par exemple, depuis 2009, le nombre de domiciliations auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) n’a pas cessé de croître, pour atteindre environ 500".

En cette fin d’année, la Ville pilote une autre opération emblématique : les colis de Noël...

"Tout à fait. Les Rouennais âgés de plus de 70 ans peuvent venir chercher leur colis : un coffret gourmand pour celles et ceux qui vivent encore chez eux ou un coffret de toilettes pour les résidents des maisons de retraite. Il s’agit d’une marque d’attention à nos aînés, notamment envers les plus seuls et les plus fragiles. Nous avons commandé près de 9.000 colis".

Revenons à la précarité. Quels sont les moyens d’action de la Ville pour en limiter les conséquences ?

"Nous agissons sur plusieurs points. Sur l’accueil d’urgence et l’aide alimentaire d’abord, nos deux priorités, à travers des lieux comme l’Escale, la Chaloupe ou le restaurant social La Pause. Nous sommes également présents sur le volet de l’accès aux droits, auprès du CCAS, de l’unité d’insertion par le logement ou du soutien aux maraudes. Enfin, nous subventionnons de nombreuses associations sociales. Depuis 2008, j’ai tout fait pour consolider leur financement. En 2013, ces aides ne diminueront pas".

Quel message aimeriez-vous transmettre aux Rouennais en cette période de fête ?

"Qu’en ces temps difficiles, il faut veiller à garder un œil sur son voisin, faire attention à l’autre. J’aimerais que chacun se sente concerné. Avec le Réveillon solidaire, nous avons réussi à créer une dynamique de solidarité entre associations, bénévoles et entreprises. De plus en plus de gens appellent pour proposer leur aide”. C’est ça, la solidarité !"