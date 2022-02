Neige : tout savoir

Dans le Calvados, la Manche et l'Orne, les trois départements bas-normands, les transports scolaires ne seront pas assurés demain mercredi 6 janvier. Dix centimètres de neige sont en effet attendus dans la soirée de mardi soir. La neige a déjà fait son apparition sur le Bessin (Calvados, région de Bayeux). Elle est attendue plus fortement à partir de 20 h ce soir.



Renseignements au 0800 100 200 ou sur www.bison-fute-equipement.gouv.fr



Par ailleurs, l'A84 est de nouveau fermée. La circulation est interdite à tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes entre les échangeurs 36 (Avranches) et 40 (Guilberville - route de Saint-Lô) à partir de ce mardi 6 janvier à 21h jusqu'au mercredi 7 janvier à 10h. De plus, l'entrée de l'A84 est fermée à tous les véhicules aux échangeurs 37 et 38.





