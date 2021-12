"Twilight 5" fait carton plein en France

Twilight, chapitre 5 : Révélation - 2e partie se place en France comme le premier volet de la saga centrée sur Bella Swan et Edward Cullen.

L'épisode conclusif vient de dépasser le deuxième chapitre Tentation, qui avait attiré en 2009 4.201.484 spectateurs dans les salles obscures.

La dernière aventure de Bella et Edward, joués par Kristen Stewart et Robert Pattinson, s'est également imposée à travers le monde comme l'épisode le plus vu, rapportant 782,9M$. Le précédent record mondial de Twilight était aussi détenu par le deuxième film et ses 710M$.