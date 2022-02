Le Dolly’s, avenue de la Libération

Depuis 1995, cette anglaise originaire de Londres offre la possibilité aux Caennais de se restaurer dans un cadre chaleureux. Les plats, presque tous cuisinés avec des produits certifiés biologiques, sont plus alléchants les uns que les autres.

Il y a des “fishs and chips” (cabillaud dans une pâte à beignet), des soupes différentes chaque jour, des cakes et des crumbles salés. Et puis, il y a le Dolly burger. C’est sur ce choix que je me suis arrêté.

Pour 9.50 euros, le serveur m’apporte en quelques minutes du steak haché garni d’une tranche de tomate, de coleslaw (chou blanc), de relish (sauce), de cheddar et de salade dans un pain hamburger.



Le pot de thé maison

Servi avec des frites, ce plat est gigantesque et présenté de façon originale et moderne. Le restaurant propose aussi le Dolly burger deluxe (11 euros), une version avec une tranche de bacon et un oeuf au plat en plus dans la composition. Avec un soda, la note s’élève à 11,90 euros pour un service très rapide. Vous pouvez également demander la formule à 11 euros avec plat du jour, boisson au choix, pot de thé maison (spécialité de l’établissement), verre de vin, bière (25cl) ou jus de fruit au choix.

Pratique. Dolly’s 16-18 Avenue de la Libération à Caen. Tél. 02 31 94 03 29.



