Baseball : une tribune de 350 places pour les Huskies de Rouen

Début janvier, le chantier, actuellement en cours sur le stade Saint-Exupéry, près du CHU, prendra fin. La tribune de 350 places et le nouvel éclairage pour l’entraînement seront terminés. "Nous serons capables de proposer un peu plus de confort aux spectateurs", se réjouit Xavier Rolland, le président du club. Un match de l’équipe première peut attirer 900 personnes.

Mais le club ne veut pas s’arrêter là, "même si les choses ne vont pas aussi vite" qu’il le souhaiterait. Deux tunnels de frappe seront construits en 2013, et quatre si la Major League, le championnat américain, apporte son soutien aux Huskies. Un club-house est également en projet. "Si on ne se structure pas, on disparaîtra", résume Xavier Rolland.