La place Saint-Sauveur rendue aux Caennais

Plus une seule voiture sur les nouveaux pavés : la place, désormais, est le théâtre privilégié des piétons et de grandes animations. Et pour commencer, elle aura le privilège d’accueillir le marché de Noël dès cette année. En attendant, le premier rendez-vous proposé par la municipalité aux Caennais a remporté un franc succès.

Inauguration magique

La compagnie Les Quidams a créé la magie avec de grands ballons blancs, jeux de lumières et mystérieux personnages à échasses. Calixte de Nigremont, du haut d’un balcon de la place, a dispensé un fameux cours d’histoire. Avant de passer la parole au maire qui, d’un sonore "fiat lux" a fait s’illuminer toute la place. "Je suis caennais, je n’aurais raté ça pour rien au monde", témoigne Richard. Prochaine étape pour la nouvelle place : le retour royal de la statue de Louis XIV.