Les deux élus se sont réjouis des déclarations du ministre Frédéric Cuvillier, en charge du Développement durable et des Transports notamment, et qui a renouvelé le caractère "nécessaire" d'une ligne nouvelle Paris-Normandie dans ce grand projet. Un partenariat entre Etat et collectivités a été évoqué. Une proposition concrète devrait arriver prochainement, nous a confié Laurent Beauvais hier après-midi.