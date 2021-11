Lionel Vincent, garagiste haut de gamme à Fontenay-le-Pesnel

Garagiste spécialisé dans les voitures sportives haut de gamme, dont de nombreuses anglaises, Lionel Vincent voit défiler dans ses ateliers des vieilles Jaguar MKII ou Type E, des Triumph, parfois des Rolls-Royce, des Aston-Martin ou d’autres bolides à la solide réputation.



"Nous nous adaptons à chaque voiture"

C’est au terme d’un parcours disparate que Lionel Vincent concrétise son désir de longue date en lançant Normandie Motors Service, à Fontenay-le-Pesnel. Rapidement, le bouche-à-oreille transforme son mi-temps en temps plus que complet. "Pour travailler sur ces voitures, on ne peut pas ne pas les aimer. L’investissement est bien plus important que sur une voiture moderne, où le travail est plus systématique. Nous devons impérativement nous adapter à chacune d’entre elles", explique Lionel Vincent.

Assisté d’un mécanicien, l’homme jouit aujourd’hui d’une grande renommée dans le petit monde de collectionneurs. Avec une démarche payante : "j’essaie de comprendre ce que souhaite mon client, et faire mieux que ce qu’il attend".