Le Tour de Normandie cycliste fait étape à Argentan

Cette troisième étape de la "grande boucle normande" arrivera du Thuy Signol, localité de l'Eure, située près d'Elbeuf.

Le TDN 2013, c'est un prologue disputé à Saint-Lô, et 6 étapes, avec arrivée finale jugée à Caen. Outre Argentan: les villes ornaises de Domfront et Bagnoles de l'Orne seront également "étape" de cette course.

Concernant Argentan, les 4 clubs cyclistes implantés dans cette ville prêteront main forte à l'organisation. Un village animation sera installé sur les parkings du Quai des Arts, où sera jugée l'arrivée d'étape, au terme de 3 tours de circuit autour de la ville.

Le peloton traversera l'Orne par Glos la Ferrière, Gauville, La Ferté Fresnel, Saint Nicolas des Laitiers, Gacé, Courménil, Chambois, Aubry en Exmes, Silly en Gouffern, Alemenèches, Aunou le Faucon, Juvigny, Argentan.

Ecoutez ci-dessous Claude Carlin, coordinateur général de l'épreuve, qui a des attaches particulières avec Argentan et Pierre Pavis, maire d'Argentan.