Le bridge cherche de nouveaux adeptes

Le bridge est un sport de l’esprit qui se joue à quatre par équipe de deux joueurs. Le but : échanger des informations avec son partenaire pour parvenir à réaliser son contrat avant l’autre équipe. Jeu particulièrement apprécié pour son aspect "calcul mental", on dit le bridge international, fédérateur et convivial.

La Fédération Française de la discipline cherche en ce moment à promouvoir sa pratique, avec le double objectif de recruter de nouveaux joueurs et d’amener des bridgeurs non-licenciés à découvrir le bridge fédéral. Caen compte deux clubs qui ne manqueront pas d’arguments pour convaincre de nouveaux adeptes, entre découverte et tournois. Des démonstrations gratuites sont mises en place par la fédération au sein des clubs.

Pratique. "Casuc’s Bridge Club", Esplanade de la Paix, tél. 02.31.56.49.59. "Venoix Bridge Club", 115t bd Vanier, tél. 02.61.45.01.34. Plus d’infos sur www.ffbridge.fr.