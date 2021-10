Basket (N2M) : le CBC reste souverain à domicile

Intraitable à domicile, il a réalisé "de loin le match le plus abouti de la saison" aux dires de son entraîneur Fabrice Calmon. Le 6-0 encaissé au départ a vite été remonté. A l'issue du premier quart-temps, bien aidé par la réussite de Claude Jean-Pierre dans la raquette, Caen avait deux longueurs d'avance (22-20, 10'). Si le score était de parité peu avant la mi-temps (33-33, 18'), Caen semblait avoir la maîtrise du match.

Candidat légitime aux play-offs

Les deux quarts-temps suivants l'ont confirmé. Guillaume Ramirez (23 points) puis Nadir Naïdji (11 points dans le dernier quart) ont alimenté la marque caennaise pour faciliter la victoire des leurs. "On a toujours été sous contrôle, apprécie Fabrice Calmon. Les choses qui avaient été définies ont été très bien appliquées. On progresse individuellement, collectivement et tactiquement."

Quatrième du classement avec cinq victoires pour trois défaites, Caen se positionne comme un candidat légitime aux play-offs. Il doit néanmoins atteindre une nouvelle dimension à l'extérieur, où il reste sur une défaite extrêmement frustrante. Son déplacement à Lorient samedi 17 novembre promet de belles joutes. "C'est un tournant, estime Fabrice Calmon. On y va avec des ambitions mais on connaît la qualité de l'adversaire, qui n'est pas premier du classement pour rien. On a tout à gagner."